Magazine Confira o Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (5) Os assuntos abordados foram a Operação Decantação, o atendimento pediátrico em Goiânia e a classificação da Aparecidense na Copa do Brasil

O Happy Hour da notícia é o programa de O POPULAR que aborda os assuntos mais quentes da semana. Nesta sexta-feira (5), vamos colocar em debate a crise no atendimento pediátrico em Goiânia, a situação da Saneago após quase três anos da operação Decantação e a classificação da Aparecidense na Copa do Brasil. Participam do programa os jornalistas Paula Parreira, Fabiana P...