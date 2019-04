Magazine Confira o Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (26) Programa ao vivo reúne jornalistas da redação debatendo os assuntos mais discutidos da semana

O Happy Hour da Notícia, programa de O POPULAR que reúne os jronalistas do jornal para debaterem os assuntos mais discutidos durante a semana na redação, desta sexta-feira (26), trouxe três assuntos para a sua pauta. O primeiro, amplamente discutido, foi a estreia do filme "Vingadores: Ultimato". Depois, foram a reforma da Previdência e o futebol goiano as matéri...