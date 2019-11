Magazine Confira na íntegra a nota da assessoria do apresentador Gugu Liberato O apresentador sofreu uma queda acidental nesta quinta-feira (21) enquanto fazia reparo no ar condicionado instalado no sótão

O apresentador Gugu Liberato, de 60 anos, teve sua morte confirmada na noite desta sexta-feira (22) após passar 48 horas em observação em um hospital na Flórida. Ele sofreu uma queda acidental nesta quinta-feira (21) enquanto fazia reparo no ar condicionado instalado no sótão. Segundo nota divulgada pela assessoria de impressa do apresentador, ele foi atendido pela e...