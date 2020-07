Magazine Confira lista do POPULAR em recordação aos 40 anos da morte Vinicius de Moraes

Para quem quer se aprofundar ainda mais no vasto universo do poeta Vinicius de Moraes não faltam opções, como filme, documentário e livros. Para os fãs de cinema, Orfeu Negro, do diretor francês Marcel Camus, é uma sugestão para assistir nessa quarentena. Na literatura, tem para todos os gostos, de infantil, como A Arca de Noé, a uma coletânea de poemas. Confir...