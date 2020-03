Com as rotinas ajustadas, todos precisaram, nas últimas semanas, se afastar do convívio social e do contato físico. A psicóloga Gabriela Veloso lembra que vivem-se tempos difíceis. “Em meio a incertezas, a ansiedade e as preocupações aumentam e a nossa saúde emocional fica vulnerável”, frisa.

Ficar em casa é oportunidade de se dedicar à leitura. “Nesta nova fase que vivemos, podemos nos encontrar em um lugar em comum e acessível a todos: na narrativa de livros que nos auxiliem a entender o momento e nos levem para um lugar de reflexão existencial, tão importante para mantermos nossa saúde emocional”, afirma a psicóloga.

Gabriela indica livros que ensinam a trabalhar atitudes mentais que trazem autoconfiança, pensamento positivo e felicidade e que proponham um novo olhar para a vida. “Alguns enfatizam experiências para resolver situações difíceis, eliminar preocupações profissionais e financeiras, evitar problemas emocionais e conservar a energia e o ânimo. É um convite para que possamos olhar para nossa existência de uma forma muito particular, nos reconectando com nossa sabedoria interna, e nos ajudando a ressignificar o momento presente”, completa.

O POPULAR lista algumas sugestões de livros que contemplam o alerta da psicóloga. Todos podem ser encontrados na internet.