Se você está na turma que possui assinatura de TV a cabo, o final de semana conta com boas atrações, a começar pela estreia da ficção científica Ad Astra: Rumo às Estrelas, neste sábado, no Telecine. Os canais por assinatura oferecem ainda uma seleção que atende todos os gostos, inclusive para aqueles que gostam de revival, caso da comédia dramática Deus É Brasileiro, que, com certeza, garante bons momentos de relaxamento nesses tempos de isolamento social.