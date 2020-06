Magazine Confira lista de filmes de Spike Lee que abordam a temática racial

Com mais de 40 anos de carreira no cinema, Spike Lee sempre abordou a temática racial em suas obras e foi um dos responsáveis por introduzir questões como discriminação e consciência social na indústria cinematográfica. Para entender a contribuição do cineasta, o streaming do Telecine reúne cinco longas com direção assinada por ele – dois deles também estrelados p...