Confira filmes e um documentário sobre a vida de Carmen Miranda

Ela nasceu Maria do Carmo Miranda da Cunha, em 9 de fevereiro de 1930, na cidade de Marco de Canaveses. Mas foi no Brasil, onde chegou com 10 meses de idade, que tornou-se Carmen Miranda e, com esse nome, sagrou-se uma estrela de primeira hora. Por conta de seu sucesso, Carmen participou dos primeiros filmes sonoros lançados na década de 1930, entre eles, Alô,...