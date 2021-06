Magazine Confira filmes e séries para maratonar em celebração ao Dia do Orgulho LGBTQI+ Independentemente de ser heterossexual, homossexual, bissexual, transgênero, entre outras variações, o amor merece respeito

Celebrar o amor e a igualdade entre todas as identidades de gênero e orientações sexuais. Quando surgiu, no fim dos anos 1960, o Dia do Orgulho LGBT (que depois teve mais letras agregadas), tinha esse objetivo. Independentemente de ser heterossexual, homossexual, bissexual, transgênero, entre outras variações, o amor merece respeito. Na ficção, a diversidade sexual ...