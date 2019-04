Magazine Confira dicas para manter alimentação saudável fora de casa

Para quem se alimenta quase sempre fora de casa, manter uma dieta saudável pode ser difícil. Confira abaixo as dicas da nutricionista Michelle Mendes para solucionar esse problema: Verifique as opções de serviços de alimentação que existem perto do local onde você trabalha ou estuda. Escolha aquele que ofereça alimentação mais saudável. Se for do tipo self-servi...