Magazine Confira dicas de séries para maratonar nas plataformas de streaming

Você é daqueles que podem ser considerados seriemaníacos? Começou a assistir uma série e não consegue mais parar, até chegar ao fim da temporada? E, para isso, nada melhor do que os serviços de streaming. Neles, estão séries que podem ser relembradas, caso do sucesso The Big Bang Theory, bem como estreias, a exemplo de História Secreta do Pop Brasileiro e Meus Doi...