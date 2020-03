Magazine Confira dicas de filmes sobre superação e motivação para assistir em casa

A sociedade viu sua vida mudar repentinamente e não teve tempo de se preparar para as adaptações na vida emocional e profissional. Já que a preocupação com a pandemia do coronavírus afeta a saúde mental, a psicóloga Márcia Almeida alerta sobre a importância de cuidar do psiquismo. “Já vivenciávamos a era do aniquilamento de nossa existência acometidos por ansiedade...