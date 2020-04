A Semana Santa é tempo de reflexão e de aprofundar a fé. Um bom filme pode ajudar nessa introspecção. A indústria cinematográfica tem trabalhos que narram a vida de Jesus Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. Histórias que também falam de sofrimento, libertação e renascimento. A maioria está disponível em plataformas de streaming.

Nesses dias de Quaresma e de quarentena, nada mais apropriado do que conhecer um pouco de nossa história e refletir sobre o sentido de ser cristão e fraterno. Selecionamos alguns filmes clássicos que abordam o tema e podem ser vistos em casa.

A Paixão de Cristo

O filme de Mel Gibson é uma adaptação das passagens bíblicas que narra os últimos dias da vida de Jesus Cristo. Foi filmado em latim e aramaico e lançado em 2004 em todo o mundo em versão original, com grande sucesso nos cinemas. O realismo das imagens provocou elogios e críticas. Jim Caviezel interpreta Jesus.

A Maior História de Todos os Tempos

Drama de 1965, dirigido por George Stevens, David Lean e Jean Negulesco, foi estrelado por Max von Sydow, Charlton Heston e Martin Landau. O roteiro parte do nascimento de Jesus e segue até a ressurreição. Indicado a cinco categorias do Oscar, tornou-se um marco na história do cinema.

A Última Tentação de Cristo

Martin Scorsese apresenta sua versão sobre a história bíblica e tem no papel principal o ator Willem Dafoe. Jesus assume a figura de um homem comum, frágil e confuso que luta contra as tentações. O filme de 1988 mostra as pregações, baseado no romance homônimo de Nikos Kazantzákis.

José e Maria

O longa de 2016 de Roger Christian conta a história do rei Herodes em Israel e a ameaça a sua soberania com o nascimento de Jesus. Maria é a figura da fé e, junto a José, acompanha os milagres do filho. No elenco, estão Lara Jean Chorostecki, Kevin Sorbo e Lucius Hoyos.

Ressurreição

Os atores Joseph Fiennes e Tom Felton estrelam o filme lançado em 2016 por Kevin Reynolds. Está centrado na ressurreição de Cristo, no exército romano e nas investigações em Jerusalém após a crucificação.

Maria – Mãe do Filho de Deus

O diretor brasileiro Moacyr Góes apresentou em 2003 a sua versão para o tema bíblico com os atores Luigi Baricelli, Giovanna Antonelli, José Wilker, José Dumont, Ana Beatriz Cisneiros e o padre Marcelo Rossi. Ele conta a história de Maria para uma criança.

Marcelino Pão e Vinho

Clássico de 1955, dirigido por Ladislao Vajda, é uma adaptação do livro do espanhol José María Sánchez Silva. Foi sucesso de bilheteria e destaque em diversos festivais de cinema. Um frade conta a uma criança a lenda de Marcelino, um bebê abandonado em um convento que protagoniza um milagre de Jesus.

Ben Hur

Outro clássico da década de 1950, a superprodução de William Wyler foi estrelada por Charlton Heston, Stephen Boyd e Jack Hawkins. Ganhou 11 prêmios no Oscar. O filme épico fala de dois amigos cujas vidas são marcadas por Cristo. A versão de 2016 tem Rodrigo Santoro no elenco.

Os Dez Mandamentos

Mais um filme com Charlton Heston sobre passagens bíblicas. Lançado em 1956 por Cecil B. DeMille, é uma superprodução que ganhou Oscar. Tem quase quatro horas de duração e efeitos especiais. Destaque para a cena de abertura do Mar Vermelho.

Jesus de Nazaré

Elaborada como minissérie de TV dirigida por Franco Zeffirelli, a produção de 1977 é uma linda narrativa sobre o nascimento de Jesus que passa por suas pregações e chega à morte. A fidelidade do diretor o levou a ser recebido em audiências pelo beato Paulo VI e pelo papa Francisco.

Deus Não Está Morto

Trilogia de Harold Cronk, fez sucesso no cinema. Discute a existência de Deus. Com os atores Kevin Sorbo e Dean Cain, na primeira parte; Melissa Joan Har, na segunda, e David A.R.White e John Corbetty, na terceira, que tem o subtítulo de Uma Luz na Escuridão.

La Vie et la Passion de Jésus-Christ

Um achado na internet é o curta-metragem de 1898, uma coleção Lumiére que conta a história de Jesus. Está catalogado juntamente com outras produções dos irmãos. Em 1903, outro filme com o mesmo título foi inicialmente conduzido por Ferdinand Zecca e finalizado por Lucien Nonguet. Trata-se de um longa mudo.