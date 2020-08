Magazine Confira cuidados e estratégias para evitar o ciúmes de pets e aproximá-los de bebês Fazer xixi em lugar errado, latidos excessivos e comportamento agressivo são as atitudes mais comuns quando os animais sentem que os donos dividiram a atenção com um novo membro da família

A chegada de um bebê é sempre uma novidade, inclusive para os pets. Fazer xixi em lugar errado, latidos excessivos e comportamento agressivo são as atitudes mais comuns quando os animais sentem que os donos dividiram a atenção com um novo membro da família. Quando pressentiu isso com a chegada da primeira filha da técnica em enfermagem Lorrayne Cristinne Ferre...