Magazine Confira como preparar drinques refrescantes e sortidos neste fim de ano Protagonista das festas de fim de ano, o espumante é a pedida certa na hora do preparo

Chega o fim do ano e o que mais as pessoas desejam é se reunir com familiares e amigos e estourar um espumante gelado. Aos que querem incrementar o cardápio do réveillon com a bebida mais famosa da estação, diversos drinques feitos à base de champanhe variam o paladar em misturas criativas e saborosas. É tempo de brindar.Vinho branco espumante produzido por m...