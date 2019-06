Magazine Confira como foi o Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (21) O programa é o momento em que os jornalistas do POPULAR discutem os temas mais debatidos da semana na redação

Os principais temas da semana estão em pauta no Happy Hour da Notícia. A pauta desta sexta-feira (21) tem a Liminar do STF que libera o Estado da dívida com bancos oficiais por seis meses, a inauguração da Biblioteca Infantil no Oscar Niemeyer e, no esporte, o Brasil na Copa América e Copa do Mundo de Futebol Feminino. Assista na íntegra: