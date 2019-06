Magazine Confira como foi o Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (14) Programa recebe jornalistas que debatem os assuntos mais discutidos da semana na redação de O POPULAR

O Happy Hour da Notícia é o momento em que os jornalistas de O POPULAR sentam para conversar sobre os assuntos mais discutidos da semana. Toda sexta-feira a live vai ao ar às 15h. Nesta sexta-feira (14), as pautas foram a Reforma da Previdência com a retirada dos Estados do texto, o início das obras na Praça do Trabalhador e, no esporte, o Brasil na Copa Améric...