Confira como fazer um pudim de leite com coco

Nada melhor do que uma sobremesa para aquietar a alma no fim de semana, certo? Então confira essa sugestão de pudim INGREDIENTES 1 litro de leite com baixa lactose 2 1/2 xícaras (chá) de açúcar refinado 5 ovos 1 xícara (chá) de coco desidratado ralado MODO DE FAZER 1) Coloque em uma panela o leite e o açúcar...