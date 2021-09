Magazine Confira cinco lugares de turismo acessível em Goiás Além de proporcionar momentos de lazer e paisagens bonitas, o turismo deve unir a acessibilidade à experiência

Hoje, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data abarca cerca de 45 milhões de cidadãos, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o que representa 25% da população do país. No mesmo dia, chega ao Hemisfério Sul o fenômeno da primavera. A partir da metáfora da renovação da vida, a sociedade é convocada a...