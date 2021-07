Magazine Confira cinco espetáculos criados pela Cia. de Teatro Nu Escuro Companhia completa 25 anos e o POPULAR destaca produções que marcaram a trajetória do grupo ao longo de duas décadas

PluralDirigido pela atriz Izabela Nascente, Plural foi lançado em 2012 e marca o início do projeto da trilogia Goyaz. Na história, a menina Maria rememora as recordações de seus 7 anos em uma narrativa que costura memória por memória, em um fio poético do universo rural ao urbano, bordando histórias vividas e sentidas, com encantos, medos, coragens, lamentos ...