Magazine Confira cinco dicas de como conviver em paz nos grupos de família do WhatsApp:

1. Deixe claro o objetivo do grupo. 2. Se você quer falar com alguém da família em particular, não fale no grupo. 3. Evite ironia e qualquer observação que não gere compreensão imediata. 4. Evite piadas desnecessárias e a divulgação de fake news. 5. ...