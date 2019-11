Magazine Confira cidades brasileiras perfeitas para curtir o réveillon Comemoração de fim de ano pode ser com muito agito, a exemplo de Rio de Janeiro e Salvador, ou de tranquilidade, como passar alguns dias na paradisíaca Jericoacora

O réveillon é uma época incrível para viajar pelo Brasil. É verão, há muitas festas, os estudantes têm férias e muitos funcionários conseguem uma folga do trabalho. A agência Abreu preparou uma lista com lugares incríveis do País para passar a virada, perfeita para quem demorou para se planejar e ainda não conseguiu fechar uma boa viagem de ano-novo. A come...