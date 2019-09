Magazine Confira as principais atrações da semana

Hamilton de Holanda O músico Hamilton de Holanda faz show especial no Teatro Madre Esperança Garrido, às 21 horas, dentro da programação do festival Bizzart. Com um passeio por diversos gêneros da música brasileira, tendo o bandolim como protagonista de suas canções, o artista une choro, samba, frevo, bossa nova e outras manifestações das tradições cultu...