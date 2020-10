Magazine Confira as opções de filmes disponíveis para assistir com a criançada São várias as opções disponíveis neste sábado. Entre os filmes que serão exibidos, estão as recentes animações Pets – A Vida Secreta dos Bichos 2 e UglyDolls

O Dia das Crianças está aí. Que tal aproveitar a oportunidade e chamar os filhos para, juntos, assistirem a alguns filmes nos canais de TV por assinatura? São várias as opções disponíveis neste sábado. Entre os filmes que serão exibidos, estão as recentes animações Pets – A Vida Secreta dos Bichos 2 e UglyDolls, ambas produções do ano passado. Se quiser dar ar ar saud...