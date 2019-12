Magazine Confira as músicas mais tocadas em 2019 no Spotify A plataforma também fez uma retrospectiva dos mais tocados desta década. Jorge & Matheus foram os mais ouvidos no País entre 2010 e 2019, seguidos por Marília Mendonça em segundo lugar

O Spotify divulgou nesta terça-feira (3) quais as músicas mais tocadas de 2019 na plataforma. No top 10 nacional, o sertanejo é predominante. A canção que está em primeiro lugar no ranking é Lençol Dobrado, de João Gustavo e Murilo. Na sequência, vem Bebi Liguei, de Marília Mendonça. A cantora também aparece na lista em sexto lugar, com Vou Ter que Superar, g...