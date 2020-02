Magazine Confira as atrações dos sete shows do Flamboyant In Concert de 2020 Entre retornos e apresentações inéditas, programação vai do samba, da mpb e do xote ao rock brasileiro

Conforme adiantado pela Coluna Spot da jornalista Ana Cláudia Rocha, o Flamboyant In Concert divulgou as atrações dos sete shows que serão realizados em 2020. A primeira apresentação é do cantor Martinho da Vila com participação de Roberta Sá, no dia 24 de março. Segunda a se apresentar, a banda Falamansa sobe ao palco do shopping Flamboyant no dia 28 de abril ...