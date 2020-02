Magazine Confira as atrações do carnaval de Pirenópolis CarnaPiri acontece no Módulo Esportivo da cidade. Veja os valores dos ingressos

O carnaval de Pirenópolis está com uma programação para agradar todos os estilos. O evento, que acontece entre sexta-feira (21) e segunda-feira (24), sempre a partir das 21h, no Módulo Esportivo da cidade, vai contar com os shows de Vintage Culture, Dilsinho, Xand Avião, Israel e Rodolffo, Barões da Pisadinha, Mila e muito mais (veja a programação completa a...