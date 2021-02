Magazine Confira as atrações do “Altas Horas” neste sábado, 20 de fevereiro de 2021 Serginho Groisman recebe um time musical de peso, composto por Dilsinho, Manu Gavassi, Lexa e MC Guimê, e conversa virtualmente com Edina Batista, árbitra brasileira de futebol

O clima é de novidade, música e bate-papo no Altas Horas deste sábado. No estúdio, Serginho Groisman recebe um time musical de peso, composto por Dilsinho, Manu Gavassi, Lexa e MC Guimê, e conversa virtualmente com Edina Batista, árbitra brasileira de futebol. Também nesta edição, o Altas Horas traz uma entrevista com a Ana Maria Braga.A apresentadora percorre a sua trajetória profissi...