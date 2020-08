Magazine Confira alimentos aliados contra a dor

Confira alimentos e nutrientes que devem fazer parte da dieta para quem quer alívio nas dores: Alho e cebola Ambos possuem grande quantidade de antioxidantes (quercetina e rutina) e anti-inflamatórios. Gengibre Com ação bactericida, B6 (piridoxina), auxilia no fortalecimento do sistema imunológico. Legumes e vegetais Couve, rabanete, repolho, cenoura...