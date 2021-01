Magazine Confira alguns trabalhos de destaque da carreira do cantor Fagner disponíveis no streaming:

Pássaros Urbanos (2014) Com repertório bem selecionado e letras arquitetadas por meio do cenário nordestino, o disco contém 11 faixas, sendo três regravações, que resumem quatro décadas de Fagner pela história da MPB. Em parcerias com músicos como Fausto Nilo, Zeca Baleiro e Belchior, o artista versa sobre os amores urbanos em sons contemporâneos. Fortaleza (...