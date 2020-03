Magazine Confira algumas sugestões das delícias de Goiás na capital

Comida caseira Toque Goiano – Com resgate do tempero goiano, tem opções no self-service. Segunda a sábado, a partir de 10h40. Rua 4, nº 800, Centro. Informações: 3942-3034. Fogão Caipira – Pratos clássicos, como arroz com pequi e galinhada, ao lado de sobremesas, como ambrosia. Diariamente, das 11 horas à meia-noite. Alameda Henrique Silva, nº 570, Setor Sul. Informaç...