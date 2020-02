Magazine Confira a receita de como fazer uma boa ambrosia

Maria Madalena, cozinheira do Restaurante Popular em Goiânia, ensinou os segredos de uma boa ambrosia. Confira como fazer a seguir e no vídeo no site do jornal: Ingredientes 5 litros de leite 1 kg de açúcar refinado 1 dúzia de ovos Pedaços de canela Modo de preparo 1) Bata as claras até ter consistência de “neve...