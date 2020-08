Magazine Confira a programação dos Cinemas Drive-In em Goiânia nesta semana

A Caminho de Casa (A Dog’s Way Home) - EUA, 2018. Direção de Charles Martin Smith. Com Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Edward James Olmos. Aventura, 1h36. Livre. Dublado. Cine Drive-In Xperience, às 19h30 (exceto de segunda a quarta). Bella é uma cadelinha especial que vive com Lucas, um estudante de medicina veterinária que trabalha como voluntário em um hospita...