Magazine Confira a programação deste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA TEATRO Marcus Cirillo – Stand up comedy. No Teatro Madre Esperança, às 20h30. Ingresso: R$ 60 (inteira). Avenida Contorno, nº 241, Centro. Infoamções: 98211-3987. SHOW Ferrugem – Na Pecuária de Goiânia, às 22 horas. Ingressos: 2º Lote R$ 50 (inteira). Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Rua 250, nº 68, Nova Vila...