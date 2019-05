Magazine Confira a programação deste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA SHOW Boogarins – Lançamento do disco Sombrou Dúvidas. No Teatro Goiânia, às 20 horas. Ingresso: R$ 60 (inteira). Meia-entrada também mediante de doação de um quilo de alimento não perecível. Avenida Tocantins, esquina com Rua 23, Centro. Informações: 3201- 4684. Naiara Azevedo – No Aparecida É Show, a ...