Magazine Confira a programação de terror da TV por assinatura para o final de semana 'Uma Sombra na Nuvem' é a estreia esperada da semana; 'A Ilha da Fantasia' e 'A Primeira Noite de Crime' ganham reexibições

O final de semana chegou e não tem o que fazer? Com a pandemia ainda fora de controle, o melhor é ficar em casa e evitar aglomerações. Que tal, então, dar uma zapeadas nos canais de TV por assinatura e escolher um filme para assistir. Alguns canais estão com uma programação recheadas do gênero terror, caso da estreia de Uma Sombra na Nuvem, e das reexibições de...