Confira a programação de lives desta semana

A semana que começa nesta segunda-feira, 6, contará com diversas lives musicais em dois formatos que surgiram recentemente: a transmissão ao vivo de shows drive-ins, em que é possível comprar ingressos e acompanhar os cantores dentro do carro, e as “mega lives”, que reúnem inúmeros cantores em grandes shows virtuais, em especial astros do sertanejo. A banda Roupa ...