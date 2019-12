Magazine Confira a programação de lazer neste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA TARDE DJ Set – No Evoé Café com Livros, a partir das 18 horas. Entrada franca. Rua 91, nº 489, Setor Sul. NOITE Banda Muamba – No Lowbrow Lab Arte & Boteco, a partir das 23 horas. Ingresso: R$ 10 (até 21 horas. Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul. Inform...