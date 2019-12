Magazine Confira a programação de lazer neste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA TARDE Serenata de Natal, com Orquestra Sinfônica de Goiânia – No Grande Hotel, às 12h30, 17h30 e 18h30, com reapresentações até a dia 20. Entrada franca. Av. Goiás, esquina com Rua 3, Centro. Informações: 3596-6389. Iyalodês – Festival de Arte Trans – No Centro Cultural Martim Cererê, a partir das 16 horas. Ingr...