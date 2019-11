Magazine Confira a programação de lazer neste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA ALMOÇO Som do Cerrado – Na Bendita Feijuca & Cozinha, a partir das 13 horas. Rua C-261, nº 170, Setor Nova Suíça. NOITE Janayna Pereira – Forró. No Coronel 1889, a partir das 21 horas. Ingresso: R$ 25. Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Rua 89, Setor Sul. DJs Rafael Kosheleva, Fernando Baldo...