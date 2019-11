Magazine Confira a programação de lazer neste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA TEATRO Apae Sonhos – Um Clássico Encantado – Espetáculo beneficente. No Teatro Rio Vermelho, às 20 horas. Ingresso: R$ 60 (inteira). Centro de Convenções de Goiânia, Rua 4, Centro. Informações: 3226-8000 e sympla.com.br/apaedegoiania. Via Cássia – Espetáculo de repertório da Cia. Novo Ato. No Espaço Cult...