Magazine Confira a programação de lazer neste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA TEATRO A Coragem De Anne Frank – Monólogo sobre a personagem histórica, com Charlene Brito. No Centro Cultural Goiânia Ouro, às 20 horas. Rua 3, esquina com Rua 9, Centro. Informações: 98406-4594. DANÇA Projeto Caixa de Memórias – Com estreia do espetáculos Lua de Vinil e ainda com a coreografia ...