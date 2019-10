Magazine Confira a programação de lazer neste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA SHOW Cláudia Vieira – Show Cor Multiplicada – Cláudia Vieira interpreta Caetano. No Teatro Sesc Centro, às 20 horas. Ingresso: R$ 8,50 (trabalhador do comercio e dependentes), R$ 10,50 (conveniado) e R$23 (inteira). Rua 15, esquina com Rua 19, Centro. Informações: 3933-1714. LANÇAMENTO Livro: Tudo Sobre El...