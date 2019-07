Magazine Confira a programação de lazer neste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA TEATRO Fantástico Cotidiano – Teatro infantil com Juliana Mado e Fernanda Pimenta. No Teatro Sesc Centro, às 19 horas. Rua 15, esquina com Rua 19, Centro. Informações: 3933-1714. SHOW Seu Jorge Voz e Violão – No teatro do Centro de Convenções da PUC Goiás, às 21h30. Ingressos: plateia infe...