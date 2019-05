Magazine Confira a programação de lazer neste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA TEATRO Os Sofrimentos do Velho Afonso – No Teatro da Emac, às 19 horas. Entrada franca. Câmpus Samambaia, Região Norte de Goiânia, ao lado do Conjunto Itatiaia. Clarice, Uma Biografia Poética – Com Cia. Gustav Ritter. No Núcleo de Teatro II, às 20 horas. Rua C- 6, nº 277, Setor Sudoeste. Informa...