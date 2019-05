Magazine Confira a programação de lazer neste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA TEATRO A Volta ao Lar – Com adaptação, direção e interpretação de Regina Duarte. No Teatro Goiânia, às 20h30. Ingressos: R$ 99 (plateia superior), R$ 120 (plateia inferior vip) e R$ 140 (plateia inferior vip fã). Valores de inteira. Classificação: 18 anos. Avenida Tocantins, com Rua 23, Centro. Informações: 3942-5576 (ramal 22...