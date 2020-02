Magazine Confira a programação de lazer em Goiânia neste fim de semana

SEXTA-FEIRA NOITE Rubbinho Gabba e U2 One – Cover U2. No Bolshoi Pub, a partir da meia-noite. Ingresso: R$ 100. Valor de inteira. Doação de um quilo de alimento dá direito a meia-entrada. Rua T-53, com T-2, Setor Bueno. Informações: 3241-0731. PALESTRA Palestra: Educação e Pesquisa em Arquivos: Importância do Acervo Históric...