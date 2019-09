Magazine Confira a programação de lazer em Goiânia neste fim de semana

SEXTA-FEIRA TEATRO Panteras 89 – Espetáculo com coletivo Panteras. No Centro Cultural UFG, às 19 e 21 horas. Entrada franca. Avenida Universitária, nº 1.533, Setor Universitário. Amor Por Anexins – Programação do Aldeia Sesc de Artes. Com Grupo Guará. No Teatro Sesc Centro, às 20 horas. Ingressos:...