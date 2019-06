Magazine Confira a programação de lazer em Goiânia neste fim de semana

SEXTA-FEIRA SHOW Luciana Clímaco, Marcos Antônio, Celso Galvão e Laércio Correntina – Projeto Goiânia Canto de Ouro. No Centro de Cultura Goiânia Ouro, às 21 horas. Ingresso: R$ 20 (inteira). Rua 3, c/ Rua 9, Centro. Informações: 3524-2542. Almir Pessoa (viola) – No Teatro Sesc Centro, às 20 horas. Ingressos: R$ 8,50 (comerciários), R$ ...