Magazine Confira a programação de lazer em Goiânia e Aparecida neste fim de semana

HOJE FEIRA Book Lovers Kids – No Piso 2 do shopping Flamboyant, de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos e feriados, das 14 às 20 horas. Entrada franca. Avenida Jamel Cecílio, nº 3.300, Jardim Goiás. Até 31 de janeiro. ALMOÇO Kaio Victor (sax) – No Shopping Cerrado, a ...